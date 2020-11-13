В Красноярске выбирают лучшие детские и взрослые стоматологии

А какому зубному врачу вы доверяете свои зубы? Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы сохранить свежее дыхание, красивую улыбку и здоровые зубы в профилактических целях рекомендуется посещать кабинет стоматолога, как минимум, один раз в полгода. В каждой уважающей себя клинике пациент может рассчитывать на быстрое, безболезненное и качественное лечение зубов. Что его проблемой займутся первоклассные врачи, работающие на современном оборудовании. Во многих медицинских центрах оказывается комплексный подход к лечению и соблюдается индивидуальный подход к каждому посетителю. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Стоматология для взрослых» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную стоматологию для взрослых.

А вот наши номинанты:

ООО «Сибирская стоматология»;

Центр стоматологии «Астрея»;

Стоматологический центр «Мега-ДЕНТ»;

ООО «ЕнисейДент»;

«Реновацио» центр эстетической медицины.

Выбрать лучшую взрослую стоматологию можно по этой ссылке.

К детям должен быть особый подход Фото: Мария ЛЕНЦ

А что у детей? Основная причина возникновения заболеваний зубов у малышей - неправильный уход за ними. Молочные зубки подвержены таким же заболеваниям, как и постоянные у взрослых. Только вот разрушаются они быстрее от различных заболеваний. Ошибочное мнение, что первые зубы выпадут и проблема решится. Если не следить за зубами ребенка и пренебрегать лечением, то может произойти неправильное развитие челюсти, прикуса и появятся эстетические дефекты. Детский стоматолог – не просто врач, это еще и психолог. Ведь ему нужно найти общий язык с каждым маленьким пациентом. Отвлекать, развлекать, заговаривать и качественно делать свою работу. Сейчас в Красноярском крае представлен широкий выбор стоматологических клиник. Подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Детская стоматология» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную детскую стоматологию.

В этой номинации представлены:

ООО «Сибирская стоматология»;

Центр стоматологии «Астрея»;

Стоматологическая клиника excellentDENT.

Проголосовать за любимых детских стоматологов можно до 15 ноября включительно по этой ссылке.