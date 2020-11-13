В Красноярске выбирают лучшие детские и взрослые стоматологии

А какому зубному врачу вы доверяете свои зубы?
Фото: Мария ЛЕНЦ
Чтобы сохранить свежее дыхание, красивую улыбку и здоровые зубы в профилактических целях рекомендуется посещать кабинет стоматолога, как минимум, один раз в полгода. В каждой уважающей себя клинике пациент может рассчитывать на быстрое, безболезненное и качественное лечение зубов. Что его проблемой займутся первоклассные врачи, работающие на современном оборудовании. Во многих медицинских центрах оказывается комплексный подход к лечению и соблюдается индивидуальный подход к каждому посетителю. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.
В номинации «Стоматология для взрослых» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную стоматологию для взрослых.
А вот наши номинанты:
ООО «Сибирская стоматология»;
Центр стоматологии «Астрея»;
Стоматологический центр «Мега-ДЕНТ»;
ООО «ЕнисейДент»;
«Реновацио» центр эстетической медицины.
Выбрать лучшую взрослую стоматологию можно по этой ссылке.
К детям должен быть особый подход
Фото: Мария ЛЕНЦ
А что у детей? Основная причина возникновения заболеваний зубов у малышей - неправильный уход за ними. Молочные зубки подвержены таким же заболеваниям, как и постоянные у взрослых. Только вот разрушаются они быстрее от различных заболеваний. Ошибочное мнение, что первые зубы выпадут и проблема решится. Если не следить за зубами ребенка и пренебрегать лечением, то может произойти неправильное развитие челюсти, прикуса и появятся эстетические дефекты. Детский стоматолог – не просто врач, это еще и психолог. Ведь ему нужно найти общий язык с каждым маленьким пациентом. Отвлекать, развлекать, заговаривать и качественно делать свою работу. Сейчас в Красноярском крае представлен широкий выбор стоматологических клиник. Подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.
В номинации «Детская стоматология» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную детскую стоматологию.
В этой номинации представлены:
ООО «Сибирская стоматология»;
Центр стоматологии «Астрея»;
Стоматологическая клиника excellentDENT.
Проголосовать за любимых детских стоматологов можно до 15 ноября включительно по этой ссылке.