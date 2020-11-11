Карта с лимитом, сайт с замочком и никаких левых ссылок: красноярцам рассказали 8 правил безопасного онлайн-шопинга

Красноярцам рассказали 8 правил безопасного онлайн-шопинга Фото: Мария ЛЕНЦ

11 ноября отмечается Всемирный день онлайн-шопинга. Нет, это не профессиональный праздник сотрудников виртуальной торговли. Это день, когда большинство крупных международных интернет-магазинов проводят распродажи. Сибиряки, в частности жители самых разных уголков Красноярского края активно пользуются подобным сервисом, для него всего-то нужно – доступ в интернет и нужная сумма на банковской карте.

Однако велик риск попасться на уловки мошенников. Как этого избежать и своих денег не потерять? Специалисты Отделения Красноярск Банка России составили 8 правил безопасности при оплате товаров и услуг через интернет. Следуйте им и приятных вам покупок.

Правило первое: не давать паролей

Для проведения операции через интернет используется трехзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Вы заказываете товар, а продавец вдруг запрашивает ПИН-код. Что делать? Немедленно уходить оттуда – это однозначно мошенники. Также нельзя сообщать персональные данные или информацию о карте: пароли доступа в интернет-банк, срок действия банковской карты, кредитные лимиты, историю операций и так далее.

Правило второе: спецкарта

Подстрахуйтесь и заведите себе в своем банке отдельную карту для покупок через интернет. Пополняйте ее на необходимую сумму. Если вдруг нарветесь на мошенников, они не смогут добраться до ваших сбережений, которые лежат, например, на зарплатном счете.

Правило третье: лимит

Не хотите или нет возможности завести отдельную карту? Тогда установите суточный лимит на сумму операций по имеющейся у вас платежной карте. Это предотвратит потерю всех денег сразу.

Правило четвертое: не запоминать паролей

Старайтесь делать покупки со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы чужие люди не воспользовались вашими персональными данными. Не сохраняйте никакие пароли, логины и другую идентифицирующую информацию на страницах интернет-магазинов.

Правило пятое: берегись вирусов

Установите антивирусную программу и поддерживайте ее в актуальном состоянии. Это нужно сделать на всех гаджетах, которые используются для поведения платежей через интернет (компьютер, мобильный телефон, планшет). Если виртуальный продавец предлагает вам установить свою «программу безопасности», наверняка это будет шпион, который украдет ваши пароли.

Правило шестое: замочек

Не рекомендуется использовать карту для покупок через web-сайты, которые не используют специальные средства защиты информации о платежной карте. У безопасных сайтов адрес должен начинать с https:/, они также отмечены зеленым значком в виде замочка и словами «Безопасная оплата. Ваши данные защищены».

Правило седьмое: не проходите по ссылкам

Пользуйтесь только проверенными и надежными сайтами, которые используют технологию безопасного проведения операций. Не переходите по рекламным ссылкам, которые пришли вам по электронной почте или СМС. Они могут либо запустить в ваш гаджет вирус, либо привести вас на сайт-двойник (то есть к мошенникам).

Правило восьмое: одноразовые пароли

Операции в интернете в защищенном режиме рекомендуется проводить с использованием одноразовых паролей, которые можно получить, например, с помощью SMS-сообщений.