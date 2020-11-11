Вдох – носом, выдох – ртом: красноярские медики разработали специальные упражнения для тех, кто перенес коронавирус

Врасноярские медики разработали специальные упражнения для тех, кто перенес COVID-19. Стоп-кадр видео КрасГМУ

А умеете ли вы дышать? Такой вопрос кого угодно может поставить в ступор: вообще-то человек дышит на уровне инстинкта, как появился на свет, вздохнул первый раз – и так до конца жизни. Однако не торопитесь, ключевое слово здесь «правильно»: то есть умеете ли вы дышать правильно? По словам медиков, от того, как человек дышит, зависит его физическое и эмоциональное состояние.

Например, когда подступает паническая атака и состояние крайней тревоги, самым эффективным способом купирования приступов является правильный ритм дыхания. А людям с частыми проблемами дыхательной системы обязательно нужно этому научиться.

Сейчас правильное дыхание как никогда актуально на фоне новой коронавирусной инфекции и пневмонии. Это нужно и тем, кто уже переболел и находится на реабилитации. И тем, кто старается уберечься от коронавируса. Специалисты Красноярского медицинского университета совместно с врачами Краевой клинической больницы разработали специальные дыхательные упражнения для пациентов, перенесших ковид и пневмонию. Когда заболевание протекает в острой форме, лечебная физическая культура и дыхательная гимнастика входят в стандарт лечения.

Методика простая и понятная. Стоп-кадр видео КрасГМУ

Методика упражнений

Методика простая, в двух словах: дышать нужно не верхушками легких (что обычно бывает при гипоксии и панических атаках), а низом живота. А выдыхать - наоборот. Это называется диафрагмальное дыхание.

- Вдохнули: диафрагма сокращается и опускается вниз, межреберные мышцы сокращаются, а объем грудной клетки увеличивается. Выглядит это так, словно живот выпячивается.

- Выдохнули: диафрагма расслабляется и поднимается вверх, межреберные мышцы расслабляются, а объем грудной клетки уменьшается, выглядит, словно живот втягивается.

Как часто нужно делать

Делать это нужно так:

- ежедневно по 3 – 4 раза, в течение суток

- каждое упражнение повторять по 5 – 10 раз

- начинать с трех повторений, затем постепенно, изо дня в день, увеличивать количество каждого повторения до 10 раз.

Не торопитесь: делать упражнения нужно меньше, но лучше.

Как правильно выполнять упражнения

- Ложитесь на спину, тело вытянуто, одна рука на животе, чуть выше пупка.

- Вдох всегда делается через нос, а выдох через рот, при этом губы слегка сжаты трубочкой.

- Вдох на счет 1 – 2 – 3, выдох тоже на 1 – 2 – 3.

Другой вариант: сидя на стуле, выпрямив спину. Одна рука на груди, другая на животе.

Третий вариант: стоя, одна рука также на груди, вторая на животе.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Красноярского края по медицинской реабилитации профессор Семен Прокопенко подчеркнул:

- В крае есть опыт применения дыхательной гимнастики в медицинской реабилитации для тех, кто перенес пневмонию, ее используют медики Красноярской краевой больницы и Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России».