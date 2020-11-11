Ночью в Красноярске случилась гроза. Синоптики подтвердили, что такое возможно Фото: Ася ЖУКОВА

- Видели вчера ночную грозу? Прямо молнии полыхали.

- Гроза в середине ноября? В Красноярске? Вы ничего не путаете?

- Дождь прямо стеной шел.

- Может, просто у вас самолет пролетел?

- Нет, не самолет. Неужели нельзя отделить гул мотора самолета от глухого раската грома?

- А у нас с утра скользкие дорожки, может, ночью и в самом деле был дождь.

Это – утренний разговор жителей разных районов Красноярска. Город настолько большой, что неудивительно: порой происходящее в одном конце другому не видать. Тем более, что ночная гроза прошла по времени от полуночи до половины первого ночи. В такое время большинство горожан крепко спит и видит сны. И только отдельным совушкам да полуночникам не спится. Вот им-то и повезло. Очевидцами грозы стали жители Октябрьского и Железнодорожного районов. Все прошло быстро: ветром надуло грозовые облака, плюс погода стояла выше нуля. Вот и случились катаклизмы – вместо снега пошел дождь, да еще со световыми и шумовыми спецэффектами.

- Ночью над Красноярском проходил холодный фронт. Вероятно, он и вызвал осадки с грозой. Явление крайне редкое для ноября, но вполне возможное, - подтвердила «Комсомольской правде»-Красноярск начальник отдела метпрогнозов Красноярского гидрометцентра Наталья Краснова.

Впрочем, нынешний год преподнес нам немало погодных сюрпризов. Например, в феврале был сильнейший ливень, который не просто смыл в городе все остатки снега, но и затопил улицы. А деревья распустили листья раньше на две-три недели.