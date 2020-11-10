В Красноярском крае выбирают лучший многопрофильный медицинский центр

Пациенты могут пройти все этапы лечения в одном месте Фото: Мария ЛЕНЦ

Все больше людей пользуются услугами частной медицины, отдавая предпочтение многопрофильным клиникам с широким спектром медицинских услуг. Такие центры располагают собственным штатом высококвалифицированных специалистов и самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Пациенты могут пройти все этапы лечения в одном месте: получить консультацию, пройти диагностику, реабилитацию и профилактику. Все максимально быстро и в комфортных условиях. Сейчас в Красноярском крае функционирует несколько многопрофильных медицинских центров. Свои услуги предлагают государственные, а также частные лицензированные клиники.

В номинации «Многопрофильный медицинский центр» в проекте «Клиника года - 2020» представлены четыре участника. Предлагаем выбрать лучший, по мнению читателей «Комсомолки», частный многопрофильный медицинский центр.

Познакомимся поближе с конкурсантами!

ООО «КрасМедКлиник плюс» (Краевой лечебно-диагностический центр).

Это многопрофильное медицинское учреждение с широким спектром услуг. Штат врачей включает в себя более 30 специалистов, среди которых врачи высшей категории, доценты кафедры, кандидаты медицинских наук: иммунолог, гинеколог, колопроктолог, невролог, хирург, сосудистый хирург, эндоскопист, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог, эндокринолог, дерматолог, венеролог, уролог, андролог, маммолог, онколог, офтальмолог, травматолог-ортопед, отоларинголог. На базе клиники открыты отделения радиоволновой, гинекологической и амбулаторной хирургии (подробнее).

Сеть семейных поликлиник «Сантем».

Многопрофильность клиники и семейных врачей позволяет оказать максимальный комплекс услуг по европейским стандартам качества. Прием ведут такие врачи, как: педиатр, терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, аллерголог-иммунолог, ЛОР, пульмонолог, нефролог, ревматолог, дерматолог, гематолог, невролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, уролог-андролог, травматолог-ортопед. Все виды анализов, дневной стационар, физиолечение, массаж детский и взрослый, вызов врача на дом, комплексные осмотры, программы наблюдения и лечения. Среди предоставляемых услуг: УЗИ, ЭКГ, видеоэндоскопия, СМАД, холтер, ЭхоКГ, ЭЭГ, видеомониторинг сна (подробнее).

ООО «Мед-Визит» Медицинский центр «Надежда».

С момента своего основания в 2008 году медицинский центр «Надежда» базировался на педиатрии и вакцинопрофилактике от различных инфекций. Сейчас это многопрофильная семейная клиника. Предоставляются услуги лабораторной диагностики, процедурного кабинета, ультразвуковой и функциональной диагностики, лечение лор-патологий, выдача справок и желтой карты, прием гинеколога, мануального терапевта, эндокринолога, офтальмолога, нефролога, невролога, аллерголога, иммунолога, кардиолога, ортопеда, хирурга.

Кроме того, Медцентр «Надежда» является крупным медицинским провайдером в сфере защиты людей от клещевых инфекций. Здесь массово делают прививки до начала сезона, а в сезон проводят серопрофилактику – экстренную иммунизацию после укуса клещей иммуноглобулином (подробнее).

Медицинский центр «Terve».

В этом медицинском центре могут обеспечить комплексный подход в диагностике, лечении и реабилитации. Прием ведут врачи разных специальностей, проводятся УЗИ-исследования, функциональная диагностика, а также предварительные и периодические медицинские осмотры (подробнее).

Напоминаем, что голосование продлится до 15 ноября включительно. Отдать свой голос за лучший, по вашему мнению, многопрофильный медицинский центр можно по этой ссылке.