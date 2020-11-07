В Красноярске на станции «Белые Росы» 19-летний парень попал под поезд

Фото с места происшествия группы ЧП в Красноярске Вконтакте.

6 ноября в 21:51 поездом на регулируемом пешеходном переходе (остановочная платформа Белые росы) сбит человек. 19-летний парень скончался на месте. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в капюшоне на запрещающий сигнал светофора.

Даже смерть человека не остановила многих желающих обвинить парня. Пользователи социальных сетей не стеснялись в выражениях, вплоть до нецензурщины и прямых оскорблений.

В обсуждении приняли участие родственники и мама погибшего, которая написала коротко: «Я мать этого парня. К вашему сожалению, он не даун, не наркоман, ни суицидник».

«… поэтому и критика такая, факт что он переходил на запрещающий свет светофора, и поезд услышать и даже почуствовать, что он едет, можно за десятки метров. Жалко машиниста, неповинный человек сядет», - написал один из красноярцев.

На страницах родных в социальной сети уже появились прощальные слова, вот что написал его подруга Кристина: «Любимый мой, я до сих пор не могу поверить что это произошло именно с тобой,» прости меня за всё». Я не хочу тут находиться без тебя забери меня к себе. Я скучаю, я хочу тебя сильно обнять. Ты всегда будешь в моем сердце и рядом».