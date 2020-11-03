Филимоновская сгущенка – чемпионка!

Она не раз занимала призовые места на дегустационных смотрах, становилась лучшим продовольственным товаром, занимала гран-при в различных конкурсах.

Все дело во вкусе и традициях. Технология производства классического сгущённого молока «Филимоново» фактически не изменилась с момента начала работы завода, а это уже 86 лет. Главный секрет эталонного вкуса – лучшее сырье от Канских фермеров. Никаких консервантов, Е-шек и прочих стабилизаторов и усилителей вкуса.

Для производства молока сгущенного с кофе производитель закупает натуральные обжаренные зерна кофе, самостоятельно перемалывает, варит в промышленной кофеварке и смешивает со сгущенным молоком.

За многие годы Филомоновский молочноконсервный комбинат выпустил миллионы банок сгущённого лакомства. Это эталонный продукт предприятия и его символ. Знаменитый бренд неизменно ассоциируется с безупречным качеством как у красноярцев, так и поклонников этого продукта в других регионах России.

Если набрать в интернете «филимоновская сгущенка», то вы увидите множество отзывов покупателей. Большинство из них ставят продукту безоговорочную пятерку.

- В какой-то момент сгущённое молоко дискредитировало себя, появился «сгущенный продукт», и многие покупатели просто перестали доверять качеству и покупать сгущённое молоко. Некоторые производители и сейчас идут по пути максимального удешевления сырьевой составляющей. Мы решили, что это не наш путь и сегодня рост продаж нашей сгущенки связываем именно с возвратом доверия покупателей, - рассказывает директор комбината Галина Клепец.

Комбинат также выпускает молоко, сметану, сливочное масло, йогурт, сливки, кефир, творожную массу и кроме традиционной сгущенки предлагает вареную сгущенку и сгущенку с какао.

Причем вареную сгущенку реально варят – это называется кастрюльный метод и так в России не делает фактически никто. Обычно такой продукт получают за счет красителей и загустителей. Но на предприятии все делают не как все, а по традициям, заложенным еще в первой половине 20 века.

Найти молочную продукцию и настоящую сгущенку «Филимоново» вы можете в гастрономах «Красный Яр». В супермаркетах «Командор» и гипермаркетах «Аллея» она же продается под торговой маркой «Село родное».

Ищите качественные и натуральные продукты родного края, которые маркированы знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт», такой же значок есть и на этикетке товара.