Главный врач Краевой больницы о коронавирусе: «В лечении нужно опираться на методы с доказанной эффективностью»

Егор Корчагин, главный врач Красноярской краевой клинической больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты предсказывали вторую волну COVID-19. Но не ожидали, что она будет настолько мощной. Сегодня с коронавирусом так или иначе столкнулась каждая семья – кто-то переболел сам, у кого-то родственники. О том, как справляется многопрофильная клиника с коронавирусом - в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Красноярск главного врача краевой клинической больницы Егора Корчагина.

- Как руководитель ведущей многопрофильной клиники, какие выводы вы сделали для себя?

- Первое: наша команда оказалась хорошо подготовленной к вызовам этой эпидемии. Несмотря на то, что мы никогда ранее не оказывали помощь при инфекционных заболеваниях, мы быстро наладили работу базового инфекционного госпиталя, обучили персонал, начали принимать пациентов. Кроме того, наши специалисты в последующем развернули еще три госпиталя на территориях вахтовых поселков края и один в Красноярске, перепрофилировав под него общежитие. Сейчас мы открыли еще один госпиталь на базе офтальмологической больницы. Я горжусь своими коллегами, которые самоотверженно работают на передовой этой войны. Второе: в наше время надо быть готовыми к любому ходу событий и оперативно реагировать. Для чего требуется постоянно работать над собой и формированием команды управленцев. Третье: даже в условиях неопределенности надо опираться на методы с доказанной эффективностью. Надо активно следить за данными, получившими свое подтверждение в ходе научных исследований.

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