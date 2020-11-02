«Врачи будут уезжать после смены домой»: в Красноярске изменились условия работы в «красных зонах»

Врачи из "красных зон" после смены будут уходить домой Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты предсказывали вторую волну COVID-19. Но не ожидали, что она будет настолько мощной. Сегодня с коронавирусом так или иначе столкнулась каждая семья – кто-то переболел сам, у кого-то родственники. Что происходит внутри «красной зоны» - в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Красноярск главного врача краевой клинической больницы Егора Корчагина.

- С 1 ноября изменились условия работы персонала в обсерваторах. Теперь они не будут находиться круглосуточно в госпиталях, где работают, а будут уезжать после смены домой – с чем это связано?

- Такая мера была крайне необходима на первых этапах эпидемии, когда мы совсем ничего не знали о заразности вируса. Сейчас мы проанализировали эффективность мер защиты, проконсультировались с нашими зарубежными коллегами. Во время работ в «красной зоне» персонал максимально защищен от заражения средствами индивидуальной защиты. Завершив смену, он проходит тщательную санитарную обработку и не опасен для окружающих. А пребывание в казарменных условиях неблагоприятно влияет на психологическое состояние сотрудников. Поэтому мы решили отказаться от такой практики. Мы оставим несколько оборудованных помещений для тех, кто по разным причинам не сможет отдохнуть дома. Но во время длинного пересменка медики будут уезжать домой. Так делают врачи в Европе и случаев передачи инфекции именно по этой причине не зафиксировано.

- Не опасно ли для окружающих, что сотрудники, у которых нет личного транспорта, будут перемещаться в общественном или в такси?

- Нет, не опасно.

- Раньше иногородние сотрудники инфекционных госпиталей могли проживать там же в общежитии, а как сейчас?

- Для них мы сохранили такую возможность. Но сегодня и в районах много работы, так что специалисты, получившие опыт во время первой волны в наших госпиталях, теперь будут востребованы у себя дома.

- Чем, по-вашему, закончится эта эпидемия? Произойдут ли какие-то изменения в системе здравоохранения? Станут ли сами жители более ответственно относиться к своему здоровью?

- Это большой опыт для всех нас. Думаю, важно будет вернуться к осмыслению необходимости иного проектирования больничных зданий: их архитектура и оснащение должны быть рассчитаны на разные ситуации. Нужно внедрять новые методы управления, основанные на стандартизации и принципах бережливого производства, подготовки персонала, в том числе и по вопросам психологии. Вопрос привлечения персонала в медицину также должен рассматриваться более активно.

Ну, а насчёт населения… к сожалению, пока я не вижу, что стало больше осознанного отношения к своему здоровью и безопасности своих близких. Может быть, нужно ещё какое-то время для этого.

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