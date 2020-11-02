В Краевой больнице сообщили о сложной ситуации с обеспечением кислородом

Красноярская краевая больница Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом в Красноярске и крае сейчас тяжелая. Ежедневный прирост достигает почти 300 человек ежедневно, побиты антирекорды заболеваемости «первой волны». Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин рассказал в эксклюзивном интервью "КП-Красноярск" о том, как обстоят дела с кислородом в Краевой больнице.

- Несколько регионов страны столкнулись с дефицитом кислорода. Как у нас?

- Ситуация с обеспечением кислородом сложная. Никогда раньше мы не применяли его в таких объемах. Расход кислорода только в нашей больнице по сравнению с «доковидным» периодом увеличился в 10 раз. Оказалось, что необходимо в экстренном порядке создавать дополнительные точки подачи кислорода для пациентов. Для решения этой задачи принимаются огромные усилия, включая самого губернатора. Активно привлекаются к решению вопроса предприятия Красноярска для изготовления комплектующих для подачи кислорода. Предприятия, производящие этот газ, нарастили объемы его выпуска. Инженерные службы медицинских организаций оперативно монтируют линии подачи кислорода в больницах, в том числе, находясь уже в «красной зоне».

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