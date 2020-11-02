Главный врач Красноярской краевой больницы назвал причину распространения коронавируса

Егор Корчагин Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты предсказывали вторую волну COVID-19. Но не ожидали, что она будет настолько мощной. Сегодня с коронавирусом так или иначе столкнулась каждая семья – кто-то переболел сам, у кого-то родственники. В чем причина второй волны? Чего ожидать дальше - в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Красноярск главного врача краевой клинической больницы Егора Корчагина.

- В августе была надежда, что самое тяжелое уже позади. И вдруг – вторая волна. Есть понимание причин такого усиления эпидемии?

- Очевидно, что сейчас вирус распространяется более активно из-за возросшей социальной активности людей: вышли на занятия школьники, возобновили работу кинотеатры, бары и другие учреждения, где собирается большое количество людей. В начале апреля, когда в крае были выявлены единичные случаи инфицирования, медики многократно обращались к жителям края и говорили о необходимости строгого соблюдения всех мер предосторожности. Объясняли, что если начнется массовое заражение большого числа людей, это станет огромной нагрузкой для всей системы здравоохранения. К сожалению, так и происходит. Вирус живет по своим законам и ему все равно, что мы про него думаем.

- Но если бы в марте-апреле знали, что осенью придет вот такая волна, можно было бы организовать по-другому?

- Это гадание на кофейной гуще. Мы и сейчас не понимаем, как будет развиваться ситуация. А граждане ведут себя так, чтобы эпидемия как можно сильнее разгоралась.

- Что-то изменилось сегодня в лечении коронавируса в сравнении с весной-летом?

- Подходы к лечению стали более взвешенными. К сожалению, пока не появилось лекарство с проверенным действием именно против этого штамма коронавируса, но технология лечения становится все более ориентированной на конкретного пациента. Появились препараты отечественного производства, которые зарекомендовали себя при лечении коронавирусной инфекции в других странах. Существенно изменился взгляд на целесообразность применения антибиотиков на ранних стадиях заболевания. Теперь для их назначения есть жесткие ограничения. Четче выстроена тактика профилактики цитокинового шторма, это грозное осложнения инфекции, при котором организм начинает воевать против себя. Однако до сих пор врачи не понимают, как именно поведет себя вирус у конкретного человека.

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