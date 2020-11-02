Повалили на землю и удерживали силой: в Якутии 8 заключенных напали на двух сотрудников колонии

Заключенным не понравились требования сотрудников колонии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Восемь заключенных, отбывающих наказание в ИК-6 (находится в поселке Мохсоголлох в Хангаласском улусе Якутии), добавили себе срок. Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников исправительной колонии.

Вот версия следствия. В тот день на плацу исправительного учреждения находились два сотрудника УФСИН и отряд осужденных. Не всем нравилось исполнять чужие команды. Восемь мужчин сговорились и в какой-то момент напали на своих надзирателей. Они схватили их за одежду, повалили на землю и удерживали насильно около десяти минут. Ровно столько времени потребовалось для того, чтобы их обезвредить.

В отношении бунтовщиков возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321 (применение насилия не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 лиц, отбывающих наказание в ИК-6, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Якутии. - Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

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