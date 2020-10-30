На Таймыре откололась льдина с тремя рыбаками. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На Таймыре откололась льдина с тремя рыбаками. И если бы на помощь не пришли спасатели, неизвестно чем бы это все закончилось. Представьте: Хатангский залив , выходящий в море Лаптевых, расстояние между берегами – почти 50 километров. Недалеко поселок Сындасско. В это время здесь, на севере, часть залива уже скована льдом. Хотя лед пока еще некрепкий, но местных жителей это не останавливает.

Четверо товарищей направились за рыбой, отъехали на расстояние 38 километров от поселка на снегоходах. В какой-то момент заметили, как льдина начинает отказываться. Один из рыбаков успел перебраться на крепкий лед, а остальных течением понесло вниз, в сторону моря.

Мужчина сумел добраться до берега и позвонил спасателям и в полицию в Хатангу. От Хатанги до места происшествия – 250 километров, в воздух подняли вертолет Ми-8. Спустя несколько часов всех потерпевших бедствие сняли со льдины и доставили на сушу. Медицинская помощь им не понравилась, после осмотра их отпустили по домам.

А спасатели еще раз напоминают любителям зимней рыбалки о простейших правилах безопасности. Причем это касается не только жителей севера, полно таких экстремалов и в Красноярске, и в других районах края.

Не стоит выходить на лед до того, как специалисты не подтвердят, что он безопасен. А это будет возможно только после нескольких дней морозов. Пользуйтесь уже проверенными переправами. Убедись, что на льду нет воды. Не стоит гулять по нему ночью и при плохой видимости днем. И еще, не собирайтесь вместе по нескольку человек, безопаснее будет рассредоточиться на несколько метров друг от друга. И пользуйтесь обычными лыжами.