Выбираем грамотноРедкое застолье обходится без напитков, а уж новый год без них трудно себе представить.Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют ответственно подходить к выбору напитков для новогоднего стола:- Покупайте алкогольную продукцию в магазинах, которые имеют лицензию на их продажу.- Конечно, все мы хотим сэкономить, но воздержитесь от приобретения напитков в местах несанкционированной торговли. Ни в коем случае не покупайте алкоголь с рук. Помните, что продажа такой продукции через Интернет запрещена.- При покупке обращайте внимание на оформление бутылок. На упаковке обязательно должны быть федеральная марка (для российского алкоголя) или акцизная марка (для импортного). А также штрихкод с данными о производителе, лицензии, дате розлива.- Не ждите новогодней ночи, чтобы начать пробовать блюда праздничного стола! 31 декабря в предпраздничной суматохе не забывайте завтракать, обедать и ужинать.- Старайтесь не смешивать алкоголь и не запивайте его газированными напитками. Самый правильный выбор – простая вода. Помните правило – чем крепче напиток, тем больше нужно пить воды.Не в градусах счастьеВ новогоднюю ночь хорошее дополнение к застолью ваш любимый напиток. Но не злоупотребляйте: ограничьтесь одной порцией алкоголя и не пейте на голодный желудок. Пивовары призывают к ответственному потреблению напитков!Если не уверены в количестве, то воспользуйтесь алкокалькулятором от «Балтики». Он поможет вам оценить, сколько алкоголя вы употребляете в праздники и не пора ли перейти на «нулевку». Обратите внимание, что калькулятор носит исключительно информационный характер, и не может использоваться для расчета уровня алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе и других измерений. В калькуляторе при расчете количества употребляемых напитков вам нужно выбрать праздничные дни, в которые вы пьете алкоголь, вид напитка, количество порций и нажать на клавишу «Рассчитать». Калькулятор покажет вам, сколько чистого алкоголя вы потребляете, и не навредит ли это вашему здоровью.Кстати, по данным минздрава России, за последние 10 лет количество употребляемого в стране спиртного сократилось в два раза: с 18 до 9,5 литра на человека в год в пересчете на чистый алкоголь. Все большее число россиян выбирает легкие напитки.