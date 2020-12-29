Среди сотрудников полиции отмечена Анастасия Узельдингер – инспектор по делам несовершеннолетних ОП № 8 МУ МВД России «Красноярское» за оказание помощи многодетной семье. Сотрудник полиции помогла им собрать необходимые документы на зачисление детей в школу, поставить их на учет в детскую поликлинику, а также получить полагающиеся пособия.Андрей Ямаев – инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г. г.Лесосибирску – 20 мая 2020 года на набережной Енисея увидел купающихся детей. Встревожившись, он подошел к ребятам и заметил, что одного из них течением реки уносит на глубину. Полицейский прыгнул в воду и вытащил 10-летнего мальчика.Денис Хмелинин – старший специалист отделения по работе с личным составом ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск – 26 августа 2020 года, возвращаясь домой, на лестничной площадке заметил сильное задымление, вызвал пожарных, зашел в квартиру и вытащил лежащего на полу мужчину.Александр Крюков и Сергей Вирфель – сотрудники полиции из Идринского района – 21 октября 2020 года поехали в лес искать пропавшего мужчину. Около 5 км они ехали на машине по следам лошади и саней, потом по бездорожью шли пешком и около 2 часов ночи нашли пропавшего, который получил травмы и не мог самостоятельно двигаться. После прибытия фельдшера полицейские на носилках донесли пострадавшего до машины и отвезли в больницу.В номинация среди жителей Красноярского края тоже несколько победителей.Екатерина Соболева, жительница Канска, 28 октября 2020 года увидела в окно маленького мальчика, который прятался за мусорным контейнером от стаи набрасывающихся на него бродячих собак. Девушка выбежала, взяла ребенка на руки и принесла в дошкольное учреждение, из которого, как выяснилось, ушел ребенок.Игорь Демичев, житель Красноярска, 12 июля 2020 года на набережной Енисея услышал детский плач и крик о помощи. Спустившись вниз, увидел, как сильное течение уносит малолетнего ребенка. Он бросился в воду и вынес мальчика на берег.Евгений Останин, житель Енисейска, ночью 5 февраля 2020 услышал шум под окнами и увидел человека, который пытался угнать его автомобиль. Он выскочил на улицу и попытался догнать угонщика. Пробежав несколько ближайших улиц Евгений обнаружил егоо за рулем другого автомобиля, который застрял в сугробе и сумел его задержать до приезда сотрудников полиции. Как позже выяснили сотрудники полиции в эту ночь подозреваемый совершил 4 попытки угона машин.Александр Шестериков, житель Канска активно подключился к работе по профилактике хищений денежных средств обманным путем. А также раскрыл мошеннические действия в социальных сетях. Полученные им сведения были переданы в подразделение уголовного розыска и помогли предупредить людей о действиях мошенников.Сергей Панов, житель Кодинска, 5 октября 2020 года увидел, как из подъезда с криками о помощи выбежала маленькая девочка. Напуганный ребенок рассказал Сергею, что в лифте на нее напал неизвестный мужчина. Следом за девочкой из подъезда вышел и сам подозреваемый, который попытался скрыться, но Сергей Панов догнал его и удерживал до приезда сотрудников полиции.Победители конкурса общественного признания будут награждены статуэтками и памятными призами