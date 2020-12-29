Хиты новогоднего стола, красную икру и красную рыбу, проверили специалисты Красноярского ЦСМ. Но если раньше продукты покупали в магазинах, в этом году решили использовать популярные сервисы Интернет-доставки.Для проверки закупили шесть образцов икры и четыре образца рыбы, произведенные в разных регионах России и республике Беларусь.Забегая вперед, отметим, что два образца лососевой икры и большая часть образцов красной рыбы не прошли испытания на безопасность.В некоторых образцах икры было в 30 раз превышено содержание микроорганизмов, в рыбе - в 110 и 300 раз. В некоторых образцах обнаружены бактерии группы кишечных палочек и бактерия рода листерия моноцитогенная.Результаты мониторинга красной лососевой икры:Не соответствует требованиям нормативно-правовой документации по микробиологическим показателям – в 30 раз завышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов:- Икра горбуши соленая т.м. «Невод» (ООО ПК «Невод», Новосибирская область)– Икра кеты соленая т.м. «Северная компания» (АО ИТА «Северная компания», г. Москва)Соответствует требованиям нормативной документации;- Икра горбуши соленая т.м. «Северная компания» (АО ИТА «Северная Компания», г. Москва)- Икра горбуши соленая т.м. «Лента» (ООО «Путина», г. Санкт-Петербург)- Икра нерки соленая т.м. «Камчатское море»- Икра форели соленая т.м. «Руслов» (ООО «Малтат», Красноярский край)Результаты мониторинга красной рыбы:Не соответствует требованиям:- Семга слобосоленая т.м. «Fine Life» (ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат № 1», г. Санкт-Петербург) - завышение в 110 раз количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличие бактерий рода L.monocytogenes (листерия моноцитогенная;- Семга малосоленая т.м. «Северная компания» (АО ИТА «Северная Компания», г. Москва) - наличие бактерий группы кишечных палочек;- Семга соленая т.м. «Капитан» (ИП Лукашев Д.В., Владимирская область) - завышение в 300 раз количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, наличие бактерий рода L.monocytogenes (листерия моноцитогенная).Соответствует нормативам:- Форель слабосоленая т.м. «Санта Бремор» (СП «Санта Бремор», Р. Беларусь).