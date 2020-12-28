К Новому году мы все уже готовы, знаем, где открылись ледовые городки и какие концерты пройдут в последние дни уходящего года. Самое время задуматься о том, куда сходить на выходных в первые дни Нового года 2021!Детское Рождество с Siberian Percussion 6+Зрители заглянут в мастерскую художника и понаблюдают за процессом росписи елочных шаров под музыку из любимых мультфильмов в исполнении ансамбля «Siberian Percussion». В завершении концерта несколько счастливчиков смогут выиграть эксклюзивные новогодние шары, расписанные вручную художником Татьяной Бабушкиной, с автографами артистов ансамбля.В программе: музыка из мультфильмов «101 далматинец», «Аладдин», «Король Лев», «Красавица и чудовище» и др.Продолжительность 1 час, 1 отделениеМалый концертный залПр. Мира, 2Б4 января, 11.00Билеты 250—300 рублей.4 января, 17.00Билеты 350—450 рублей.Рождественская феерия 6+Рождественский концерт Красноярского филармонического русского оркестра проходит уже восьмой год подряд!В этот раз артисты тоже приготовили немало музыкальных сюрпризов для публики. В этой программе на сцену выйдут как известные красноярские вокалисты — Андрей Луговской и Виталий Осипов, так и совсем еще юная певица Вика Ставер. Также соло с оркестром исполнят альтистка Валерия Матвеева, Петр Перепич (ксилофон) и другие музыканты-инструменталисты. Программа составлена из популярной музыки разных жанров от классики до джаза и эстрады.Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделениеМалый концертный залПр. Мира, 2Б6 января, 20.00Билеты 300-600 рублей.Рождество с \\"Годенко\\" ENSEMBLE\\" 6+Лучшие номера из золотого фонда Ансамбля и постановки современных хореографов: «Енисейская праздничная», «Современный ненецкий танец», «Увезу тебя я в тундру», «Перезвоны», «Сибирские женихи», «Сказ о Сибири» и другие. В программе - восстановленный в 2020 году шуточный танец Михаила Годенко «Валенки», который впервые был исполнен в 1970 году, но впоследствии исчез из репертуара. Спустя много лет танец получил вторую жизнь! Номер поставлен на основе русской народной песни «Валенки», но весьма смело для 70-х годов 20 века, с элементами модного в то время, молодежного танцевального стиля «твист».Продолжительность: 1 час 30 минут, 1 отделениеБольшой концертный залПр. Мира, 2Б6, 7, 8 января, 18.00Билеты 450—1400 рублей.Рождественский концерт\\". Ансамбль «КрасА» 6+Яркая рождественская программа из духовных народных песен и популярных песен прошлых лет, а также колядки, игры и прибаутки в исполнении артистов ансамбля песни «КрасА»!Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделениеМалый концертный залПр. Мира, 2Б7 января, 17.00Билеты 150—500 рублей.Рождество в Органном зале 12+Настоящее рождественское чудо — шедевры мировой музыки, исполненные на органе и стеклянных бокалах! На редком музыкальном инструменте, стеклянной арфе сыграет Александр Лемешев (Санкт-Петербург) — один из самых известных артистов этого жанра не только в России, но и в мире. За органом — Андрей Бардин.В программе музыка Моцарта, Чайковского, Шуберта, И. С. Баха, Боккерини, Дворжака, Каччини, Лядова, Паганини.Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделениеОрганный залУл. Декабристов, 208, 9 января, 19.00Билеты 350 рублей.Вифлеемская звезда 12+Органист Андрей Бардин приглашает слушателей в историческое путешествие, посвященное одному из главных христианских праздников.Органная музыка композиторов барокко и романтизма — Д. Букстехуде, Ф. К. Мюршхаузера, И. С. Баха, Ф. Шуберта, С. Франка позволит каждому слушателю погрузиться в атмосферу чуда, сопровождающую волшебные рождественские праздники.Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделениеОрганный залУл. Декабристов, 2010 января, 17.00Билеты 300—500 рублей.Рождественский концерт 12+Программа «Маэстро приглашает» музыкального руководителя и дирижера Анатолия Чепурного проходит несколько раз в год и посвящается главным праздникам. На этот раз – Рождеству!Театр оперы и балетаУл. Перенсона, 26 января, 18.00Билеты от 1000 рублей.8 января, 18.00Билеты от 500 рублей.Рождественские автобусные маршрутыНочь с 6 на 7 января, когда православные празднуют Рождество, службы будут проходить во всех храмах, но бесплатные автобусы будут только от двух.Четыре маршрута от храма Рождества Христова (с ул. Щорса, 44а) и один - от Свято-Успенского мужского монастыря (с ул. Лесная).Отправляться автобусы будут по мере завершения Службы, ориентировочно в 2.45. Проезд будет бесплатным.Рождественские маршруты:№ 1: Храм Рождества Христова – ул. Мичурина – пр. им. газ. «Красноярский рабочий» – ул. Тамбовская – ул. Шевченко – ул. Амурская – ул. Суворова – ул. Мичурина – ул. Павлова – ул. 60 лет Октября, д.169а (МП «КПАТП №7»).№ 2: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – ул. Московская – пр. им. газ. Красноярский рабочий – ул. Матросова – ул. Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, д.169а (МП «КПАТП №7»).№3: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Авиаторов – ул. Партизана Железняка – ул. Аэровокзальная – ул. Взлетная – ул. 78 Добровольческой Бригады – ул. 9 мая – пр. Комсомольский – ул. Краснодарская – пр. Металлургов – ул. Тельмана – ул. Воронова – ул. Гайдашовка – Енисейский тракт – мкрн. Солнечный.№4: Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Партизана Железняка – ул. Белинского – ул. Ленина – ул. Железнодорожников – пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели – ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП №5»).№5: Свято-Успенский мужской монастырь – ул. Лесная – пр. Свободный – ул. Лесопарковая – ул. Чернышева – ул. Гусарова – ул. Мирошниченко – ул. Е. Стасовой – ул. Высотная – ул. К. Армии – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – пр. Мира – ул. Вейнбаума – Коммунальный мост – ул. Матросова – ул. 60 лет Октября № 169а (МП КПАТП-7).Режим работы на новогодних каникулахМузейный центр «Площадь Мира»Будет закрыт 31 декабря, 1 и 2 января.С 3 по 10 января музей работает без выходных с 11.00 до 19.00, в четверг с 13.00 до 21.00.11 января – выходной. С 12 января – в обычном режиме.Парк флоры и фауны «Роев ручей»Откроется со 2 января.Городские библиотекиНачнут открываться городские библиотеки.Фанпарк «Бобровый лог»31.12.2020 - с 10.00 до 18.00 (канатная дорога К1 - работает до 16.00)01.01.2021 - с 12.00 до 21.00 (канатная дорога К1 - работает до 16.00, аттракцион «Родельбан» - не работает!)с 02.01.2021 по 10.01.2021 - с 10.00 до 21.00При температуре воздуха ниже -20 С время работы комплекса будет сокращено до 20.00, при температуре воздуха ниже -25 С Фанпарк «Бобровый лог» не работает.