Есть что вспомнить и даже за что поблагодарить 2020-й. Все мы на себе испытали, что такое «выйти из зоны комфорта» и каково там, в другом месте, без комфорта.Мы многому научились. До смешного, но факт. Мы научились мыть руки и думать о своем здоровье. Мы осознали, что здоровье – главный капитал, бесплатно данный нам от рождения, и хорошо бы его беречь.Многие начали больше гулять, делать зарядку и правильно питаться. А многие – неправильно, но вкусно! Заскучав в самоизоляции, народ открыл в себе кулинарные таланты и готовил на ужин, как на свадьбу. Мужчины стали сытыми, семьи окрепли… В этом декабре и будущем январе ждем итогов самоизоляции – весенних малышей.От безделья и появившегося времени, которое раньше уходило на дорогу в офис, мы навели порядок в квартирах, выкинули старые вещи, кто-то пошел дальше и сделал внеплановый ремонт.В этом году мы чаще звонили родителям, больше общались с близкими, заботились о родных. Заново узнали своих детей, научились с ними играть и разговаривать – дистант, твои открытия.Мы поняли, какие профессии самые нужные, а без каких в будущем можно и обойтись. Научились благодарить врачей.Маска стала постоянным атрибутом, без нее мы чувствуем себя словно голыми, а комплимент «какие у вас красивые глаза!» мужчины теперь говорят совершенно искренне.Кто-то исполнил давнюю мечту - завел собаку. В апреле – это был единственный легальный пропуск на улицу, а оказалось, что собака - легальный источник любви.Весной самым популярным товаром в мебельных магазинах стали… диваны. Да, на самоизоляции выяснилось, что наши семьи целиком «не входят» на диван. А мы и не знали, редко собирались вместе.Мы начали ценить путешествия, объездили соседние города, пешком исходили окрестности. Ночные клубы заменили кофейнями.В 2020-м многие снова взяли ипотеку, хотя и клялись «Больше никогда!». Но низкая ставка - она так соблазнительна. Новоселья были без застолий, но не менее долгожданными и радостными.Как и свадьбы без гостей и свадебных путешествий – очередное ноу-хау коронавируса.Мы научились планировать, ходить в магазин реже, а покупать больше. Вспомнили, что такое гематоген, и можем часами рассуждать о дозировке витамина «Д».Цифровый мир «напал» на нас без предупреждения.Не сразу, но мы научились пользоваться зумом. Школьники помогли с онлайном учителям, а студенты – профессорам. Из модной темы зум-встречи и зум-вечеринки стали необходимостью.Слова «выходи в эфир» сейчас звучат как в советском детстве «выходи во двор!».И да, блузок в женском гардеробе теперь больше, чем юбок. А мужчины вновь отрыли в шкафах майки-алкоголички и забытые в 90-х трико: «А что, нам удобно!»Работа, встречи, насущные дела – все стало виртуальным. Весь день в интернете: сейчас «сбегаю» на планерку, в обед – к маме, потом - в магазин, вечером – в театр.Некоторым на удаленке не повезло. За сотрудниками «приглядывает» служба безопасности. 30 минут мышка без движения, и вам звонок: «Надежда Ивановна, вы третий раз мусор выносите или опять в аптеку отлучились?» Говорят, народ выкрутился. К компьютерной мышке привязывают живую кошку. Шутят, конечно.Увы, горе-горькое, многие потеряли родных и друзей. Такой год.Многие переболели и вылечились, теперь они шикуют, ходят в кино и театры.Кто-то потерял работу и ищет новую. А может, и нашел, и она лучше прежней. Такой год.Кто-то не вынес близости любимого человека в самоизоляции и развелся. Значит, не такой уж был и любимый.Мы пересмотрели все сериалы, но так и не добрались до книг. И, конечно, оставили на следующий год ключевые цели – «похудеть и выучить английский».Говорят, граверы нынче с закрытыми глазами делают надпись на обратной стороне кольца «Все проходит. И это пройдет». Царь Соломон – мудрец на все времена.