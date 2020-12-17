Научные коллективы получат гранты на проведение исследований в рамках конкурса «Енисейская Сибирь»

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Бренд «Енисейская Сибирь» не только способствует привлечению туристов и инвестиций, но и помогает наладить сотрудничество между бизнесом и наукой. Российский фонд фундаментальных исследований и Красноярский краевой фонд науки объявили результаты второго отбора регионального конкурса «Енисейская Сибирь», направленного на поддержку междисциплинарных фундаментальных научных исследований. Партнерами конкурса стали предприятия Красноярского края, Корпорация развития Енисейской Сибири, а также компании-участники комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

В этом году получателями гранта станут 5 научных коллективов, которые получат поддержку в размере 60 млн рублей. Проекты должны быть реализованы в два этапа до августа 2022 года. Финансирование исследований будет осуществляться за счет средств Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края и индустриальных партнёров.

Среди победителей – коллективы под руководством ученых из СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Сибирского федерального университета, ФИЦ КНЦ СО РАН, которые проведут фундаментальные исследования в области композитных материалов, технологий электромагнитного литья, прогнозирования и мониторинга изменений флоры и фауны, сейсморазведки, локализации производственных цепочек. Ознакомиться с темами проектов-победителей конкурса можно на сайте Краевого фонда науки.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко считает, что сотрудничество науки, государства и индустриальных партнеров дает максимальный эффект для территориального развития. «Корпорация развития Енисейской Сибири выступила одним из индустриальных партнёров конкурса. По заказу компании и инвесторов КИП «Енисейская Сибирь» будут проведены фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования и устойчивого развития регионов Енисейской Сибири», - отметил Сергей Ладыженко.

«Мы рады, что конкурс проводится уже во второй раз. Результаты фундаментальных исследований могут быть использованы в практической плоскости для повышения эффективности производственных и управленческих процессов. Кроме того, за счет формирования заказа индустриальных партнёров появляется возможность финансово поддерживать научные коллективы», - считает исполнительный директор Краевого фонда науки Ирина Пантелеева.

Добавим, что в прошлом году в рамках конкурса научных исследований поддержку получили 12 проектов на сумму 120 млн рублей. В течение первого года исследований были представлены результаты в области развития цифровой инфраструктуры, повышения эффективности энергетических установок, методик оценки запасов рудных месторождений.