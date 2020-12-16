Расписание открытия новогодних елок в Красноярске 2020-2021: будут ли торжественные мероприятия

Расписание открытия новогодних елок в Красноярске 2020-2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Подготовка к Новому году выходит на финишную прямую. Осталось всего две недели. И хотя введены строгие ограничения на массовые мероприятия на праздничные дни, но когда есть настроение, праздник состоится при любой погоде и в любом исполнении. В администрации города рассказали, что, несмотря на все сюрпризы коронавируса, золотая середина будет выдержана. То есть праздничную атмосферу в городе создадут и при этом безопасность обеспечат.

Главное, чтобы елка была, остальное - приложится! А елок в этом году в Красноярске будет много. В этом году устанавливаются 25 городских и районных новогодних елей. 13 из них – за счет бюджета города, а еще 12 – с помощью внебюджетных средств. Они появятся не только на традиционных площадках, но и в новых местах.

Так, впервые праздничные ели загорятся огнями на Ярыгинской набережной, в новом парке в Солнечном, а также в виде арт-объекта на кольце Предмостной площади. Кроме этого, елки установят в скверах «Одесский» и «Юнга», которые в этом году были благоустроены. И после длительного перерыва – в сквере «Каменный городок» на Щорса и в парке 400-летия Красноярска.

Также при поддержке жителей микрорайона «Образцово» свой новогодний атрибут будет и в парке «Сибсталь».

Праздничные площадки начнут открываться поочередно с 19 декабря. При этом на фоне сложной эпидемиологической ситуации принято решение не проводить массовые новогодние гуляния и мероприятия, в том числе на открытом воздухе.

Свердловский район:

- сквер «Паниковка» (перекресток улиц Кольцевая – Королева)

- площадь «Свердлова» (60 лет октября, 46)

- сквер Универсиады (Свердловская)

- Ярыгинская набережная (маленькая ель со сквера Космонавтов)

- микрорайон Пашенный (Судостроительная, 163, 171)

- территория молодежного центра технического проектирования (Тимошенкова 87 а)

- Предмостная площадь.

Кировский:

- парк на Каменке (Павлова, 21)

- сквер «Каменный городок» (Щорса, 55).

Ленинский:

- ДК им 1 Мая (Юности, 16)

- Сквер «Юнга»

- Сквер Одесский.

Советский:

- сквер в микрорайоне Солнечный (проспект Молодежный)

- сквер Космонавтов (ель с Театральной площади)

- парк имени 400-летия Красноярска

- остров Татышев.

Центральный:

- сквер имени Чернышевского (Чернышевского, 48 а/1)

- площадь Революции.

Железнодорожный:

- Парк имени Гагарина (проспект Свободный, 34)

- Калинина, 15

- Менжинского, 18

- сквер «Уют» (Железнодорожников, 19).

Октябрьский:

- сквер «Серебряный» (Высотная, 15)

- микрорайон «Северо-западный (Карбышева, 24 б)

- сквер «Фестивальный».