Видео сноса многоэтажки под Норильском взрывом опубликовали в Минобороны РФ. Стоп-кадр видео

В заброшенном поселке Алыкель под Норильском снесли недостроенную многоэтажку, которая простояла здесь десятки лет и не была достроена. Когда-то здесь базировалась транспортная эскадрилья для перевозки грузов по воинским частям на севере Красноярского края.

В поселке была казарма для личного состава. А несколько многоэтажек строили для военных и гражданских служащих. Но времена и планы изменились, дома, там и не были заселены, а военные и вовсе уехали отсюда. Оставили после себя только летное поле, на месте которого находится аэропорт «Норильск», многие его как и раньше называют «Алыкель».

А подрыв десятиэтажки произвели специалисты Министерства обороны России. Какие планы у военного ведомства на этот участок, пока не раскрывают.Пока известно, что там снесут еще два здание. И согласитесь, саперы поработали красиво. Добавим, что Совет Федерации принял программу реновации жилого фонда Норильска. Видимо, многоэтажка в поселке-призраке и попала в первоочередной список на снос.