План работы на три года

Фото: Горсовет Красноярска

Впервые в новейшей истории Красноярска муниципальный бюджет принят с профицитом - более 500 миллионов рублей. Доходы города в 2021 году составят 36,9 миллиардов рублей, расходы – 36,4 миллиарда. По мнению главы Красноярска Сергея Еремина, это результат планомерной работы всех заинтересованных сторон, в первую очередь депутатов горсовета. "Мы обсудили каждую из 14 муниципальных программ. Совместно с депутатами сопоставили наши желания и возможности. По итогу у нас получился сбалансированный финансовый документ", – заявил мэр.

Фото: Горсовет Красноярска

Несмотря на это обсуждение фактически готового бюджета на очередной сессии горсовета было бурным. В итоге администрация города получила от депутатов целый ряд рекомендаций по решению социальных проблем красноярцев. Одна из основных - все дополнительные доходы муниципального бюджета должны быть направлены на строительство и капремонт школ, детсадов, автодорог, сетей уличного освещения и междворовых проездов.

Фото: Горсовет Красноярска

Также депутаты предложили мэрии разработать проекты строительства разноуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Славы и Енисейского тракта, обустройства сквера на территории бывшего Казачьего рынка и кладбища на территории Шуваевского сельсовета, найти средства на ремонт канализационного коллектора в Зеленой Роще и освещение улицы Абытаевская, выделить гранты победителям конкурса на лучший проект озеленения территории.

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Красноярского горсовета депутатов Наталья Филюрина

- Несмотря на такое трудное время, мы получили устойчивый бюджет и это главная победа депутатского корпуса. Еще в этом году мы смогли муниципальный долг на три миллиарда рублей погасить. При этом у нас на 2021 год получился профицит. Наверняка в течение следующего года бюджет будет корректироваться и уверена, что в лучшую сторону. Еще не все резервы по привлечению федеральных и краевых средств у нас исчерпаны. Мы продолжаем работу с возможными спонсорами празднования 400-летия Красноярска. Но с таким бюджетом уже можно жить и работать.

Депутат Красноярского горсовета Константин Сенченко

- Сразу после Нового года мы продолжим работу с бюджетом. Сейчас у нас не хватает денег на строительство и ремонт всех наших социальных объектов - школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, спортивных заведений, поэтому мы будем сами искать новые источники доходов, привлекать средства из федерального и краевого бюджетов, а также инициативных предпринимателей. В последнем случае нужны новые, более современные механизмы. В частности, мы можем покупать у бизнеса не объект, а услугу. Например, по нашей просьбе компания строит музыкальную школу. Город в свою очередь обеспечивает ей загрузку - выкупает места для бесплатных занятий с талантливыми детьми.