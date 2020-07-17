День металлурга 2020 на радио "Комсомольская правда-Красноярск"
107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ
В эфире поздравляем всех причастных!
День металлурга 2020 на радио "Комсомольская правда-Красноярск"
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В эфире: Елена Южакова о важности предприятия для металлургии края, Дмитрий Дмитриев о взаимодействии города с Русалом на примерах Центрального и Советского районов, а также Павел Ростовцев о подготовке к Универсиаде. Об этом и многом другом слушайте в праздничном эфире радио "Комсомольская правда-Красноярск"!