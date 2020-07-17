17 Июль 2020 2020-07-17T09:42:11+03:00

День металлурга 2020 на радио "Комсомольская правда-Красноярск" 00:00 00:00

В эфире: Елена Южакова о важности предприятия для металлургии края, Дмитрий Дмитриев о взаимодействии города с Русалом на примерах Центрального и Советского районов, а также Павел Ростовцев о подготовке к Универсиаде. Об этом и многом другом слушайте в праздничном эфире радио "Комсомольская правда-Красноярск"!