СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-26T11:52:15+03:00

Деревенька настолько глухая, что даже Интернет сюда еще не пришел Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сибирскому бизнесмену удалось выставить на продажу село вместе с жителями? 00:00 00:00

«Продам село Васильевка. Около 45 домов, построен животноводческий комплекс, нефтебаза, гусеферма. Кругом тайга, где заготавливался папоротник. Кругом темнохвойная дикая тайга! Отличное место для охоты и рыбалки! Продам в хорошие руки, почти даром!!! Небольшой торг уместен, обмен не рассматриваю!»

И это не шутка. Такое объявление, размещенное о продаже деревни Васильевка в Идринском районе Красноярского края появилось сразу на нескольких популярных порталах. Инициатор - известный на юге Красноярского края предприниматель Вадим Федяев, которому якобы принадлежит деревня.

А вслед за объявлением понеслись новости о сходе жителей той самой деревни.