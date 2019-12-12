Почему Красноярск хуже Братска и Кемерово: урбанисты составили список самых комфортных городов России
Жизнь в наиболее крупных городах проанализировали специалисты института территориального развития «Урбаника»
Почему Красноярск хуже Братска и Кемерово: урбанисты составили список самых комфортных городов России
Эксперты оценивали города по качеству среды, в числе показателей – уровень обеспеченности жильем, торговли, загруженности дорог, преступности, благоустройства, транспортной доступности. Также учитывались факторы климата и загрязнения атмосферы.