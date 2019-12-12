2019-12-12T06:01:16+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Почему Красноярск хуже Братска и Кемерово: урбанисты составили список самых комфортных городов России

Авторы рейтинга определяли, в каких городах комфортно и одновременно не очень дорого житьАвторы рейтинга определяли, в каких городах комфортно и одновременно не очень дорого житьФото: Мария ЛЕНЦ

Жизнь в наиболее крупных городах проанализировали специалисты института территориального развития «Урбаника»

Почему Красноярск хуже Братска и Кемерово: урбанисты составили список самых комфортных городов России

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Эксперты оценивали города по качеству среды, в числе показателей – уровень обеспеченности жильем, торговли, загруженности дорог, преступности, благоустройства, транспортной доступности. Также учитывались факторы климата и загрязнения атмосферы.

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