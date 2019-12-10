Когда парковки в Красноярске станут бесплатными?
Платные парковки в центре Красноярска приостановили свою работу на неопределенный срок
Когда парковки в Красноярске станут бесплатными?
Платные парковки в центре Красноярска приостановили свою работу на неопределенный срок. Пятилетний договор с инвестором - ООО «Инфоком» – истек 8 декабря. Как проект будет работать дальше, еще не ясно. А пока власти пребывают в раздумьях, автомобилистам можно вновь бесплатно парковаться там, где в последнее время за это взимали деньги.