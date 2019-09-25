У федеральных льготников Красноярского края осталось меньше месяца, чтобы определиться со способом получения соцуслуг
Кому и что положено по закону?
У федеральных льготников Красноярского края осталось меньше месяца, чтобы определиться со способом получения соцуслуг
В гостях: Елена Емельянова - начальник отдела социального обеспечения отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, а также Елена Муравьева - заместитель начальника отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Красноярского края