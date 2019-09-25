2019-09-25T09:45:49+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИН

У федеральных льготников Красноярского края осталось меньше месяца, чтобы определиться со способом получения соцуслуг

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Кому и что положено по закону?

У федеральных льготников Красноярского края осталось меньше месяца, чтобы определиться со способом получения соцуслуг

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В гостях: Елена Емельянова - начальник отдела социального обеспечения отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, а также Елена Муравьева - заместитель начальника отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава Красноярского края

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