2019-09-20T09:49:10+03:00
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Власти Красноярска заявили о сокращении отставания по капремонту

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В гостях: Олег Олегович Смирнов - руководитель Фонда капитального ремонта Красноярского края

Власти Красноярска заявили о сокращении отставания по капремонту

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17 сентября, на заседании правительства края рассмотрели изменения в региональную программу капремонта.

Чиновники исключили из нее 38 домов. Сделано это потому, что 23 из них признаны аварийными и подлежащими сносу, а еще 15 — не относятся к многоквартирным домам. Кроме того, почти по сотне домам перенесены сроки проведения ремонтов.

Напомним, только в Красноярске в этом году должны по плану отремонтировать чуть более 700 домов. Но подрядчики вновь не укладываются в роки. На данный момент работы окончены менее, чем в 200 домах.

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