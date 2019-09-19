19 Сент. 10:57 2019-09-20T09:49:10+03:00

Власти Красноярска заявили о сокращении отставания по капремонту 00:00 00:00

17 сентября, на заседании правительства края рассмотрели изменения в региональную программу капремонта.

Чиновники исключили из нее 38 домов. Сделано это потому, что 23 из них признаны аварийными и подлежащими сносу, а еще 15 — не относятся к многоквартирным домам. Кроме того, почти по сотне домам перенесены сроки проведения ремонтов.

Напомним, только в Красноярске в этом году должны по плану отремонтировать чуть более 700 домов. Но подрядчики вновь не укладываются в роки. На данный момент работы окончены менее, чем в 200 домах.