2019-08-23T04:54:42+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

В Красноярском крае глав муниципалитетов хотят заставить общаться с народом

Новый закон запретит препятствовать гражданам в допуске на встречу с чиновникомНовый закон запретит препятствовать гражданам в допуске на встречу с чиновникомФото: Мария ЛЕНЦ

Такая обязанность у них уже есть, но они её всячески игнорируют.

В Красноярском крае глав муниципалитетов хотят заставить общаться с народом

00:00
00:00

Депутаты Заксобрания Красноярского края хотят закрепить нормативы — для глав городов или районов личный прием граждан должен длиться не менее 10 часов в месяц, для глав сельских поселений — не менее восьми. Информация о дате, времени и месте приема должна быть публична и доступна всем желающим, в том числе на официальном сайте муниципального образования.

Скачать передачу [mp3, 34.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Раздался страшный гул, а потом выключился свет»: красноярцам показалось, что упал метеорит
Красноярская многодетная семья стала Семьей года России-2019
На правобережье Красноярска устроили рейд по кафе и нашли массу нарушений
Солнечный вновь останется без горячей воды
В Красноярске изменили проект метро: пересадочных станций станет больше
В Красноярске осудили телефонную мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банка
В Красноярске на выходных ожидаются дожди с грозами
В Красноярске задержали неисправный автобус с мигрантами – нарушителями
Под Красноярском чиновники отзывают незаконно выданное разрешение на строительство в лесу коттеджа
В Красноярском крае 136 работников подали в суд на своего работодателя
В Красноярске меняются схемы движения двух автобусных маршрутов
Раскрыт секрет, какие розы предпочитают красноярцы
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
Жительница Красноярского края оформила кредиты, чтобы перевести мошенникам почти 2 миллиона рублей
Красноярцам понравился умный… дом
Директору красноярского предприятия «КрасАвиа» не удалось оспорить приговор
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» умеют веселиться даже во время дождя
Мастера российского кино назвали Артура Волкова из Железногорска одним из лучших юных режиссеров страны
В аэропорту Красноярска может появиться памятник Дмитрию Хворостовскому
В Красноярске между двумя парками устроили платную парковку
В Красноярске в Черемушках демонтировали опасную подпорную стену возле детского сада
В Хакасии ревнивец разбил битой иномарку своего соперника
В Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сына
Если женщина на пороге кризиса: в Красноярском крае открыли социальную гостиницу
В аэропорту Красноярска началась реконструкция рулежной дорожки за 600 миллионов рублей