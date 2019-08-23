СЕГОДНЯ 04:45 2019-08-23T04:54:42+03:00

В Красноярском крае глав муниципалитетов хотят заставить общаться с народом 00:00 00:00

Депутаты Заксобрания Красноярского края хотят закрепить нормативы — для глав городов или районов личный прием граждан должен длиться не менее 10 часов в месяц, для глав сельских поселений — не менее восьми. Информация о дате, времени и месте приема должна быть публична и доступна всем желающим, в том числе на официальном сайте муниципального образования.