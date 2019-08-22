Отклонен скандальный проект планировки 3-го микрорайона Солнечного
Проект застройки «в связи с поступившими предложениями» мэр города Сергей Еремин отклонил и направил на доработку
Отклонен скандальный проект планировки 3-го микрорайона Солнечного
Обеспечить внесение изменений в документацию с учетом замечаний, поступивших в рамках слушаний, поручено управлению архитектуры. Обновленный проект должен быть представлен в течение 90 дней.
Напомним, что на хаотичную застройку 3-го микрорайона Солнечного жители пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии. Люди заявили, что на территории не предусмотрели участки под соцобъекты и парки.