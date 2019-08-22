2019-08-22T06:54:35+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

Отклонен скандальный проект планировки 3-го микрорайона Солнечного

Обновленный проект должен быть представлен в течение 90 днейОбновленный проект должен быть представлен в течение 90 днейФото: Мария ЛЕНЦ

Проект застройки «в связи с поступившими предложениями» мэр города Сергей Еремин отклонил и направил на доработку

Отклонен скандальный проект планировки 3-го микрорайона Солнечного

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Обеспечить внесение изменений в документацию с учетом замечаний, поступивших в рамках слушаний, поручено управлению архитектуры. Обновленный проект должен быть представлен в течение 90 дней.

Напомним, что на хаотичную застройку 3-го микрорайона Солнечного жители пожаловались президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии. Люди заявили, что на территории не предусмотрели участки под соцобъекты и парки.

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