СЕГОДНЯ 05:16 2019-08-21T05:18:22+03:00

В Красноярском крае продолжают расти долги по зарплате 00:00 00:00

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В Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны. Где и как должен продаваться алкоголь? И что делать с теми многочисленными точками, которые торгуют пивом? Стоит ли вообще выдавать разрешение на аренду помещения если там будут торговать алкоголем? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда".