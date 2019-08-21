2019-08-21T05:18:22+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

В Красноярском крае продолжают расти долги по зарплате

Официально зарегистрированных работников, оставшихся без зарплаты, сейчас в Красноярском крае, под данным Красстата — 1 548 человекОфициально зарегистрированных работников, оставшихся без зарплаты, сейчас в Красноярском крае, под данным Красстата — 1 548 человекФото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскстат сообщил, что общая сумма задолженности по зарплате в крае выросла за июль на 7,22 млн. рублей

В Красноярском крае продолжают расти долги по зарплате

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Также в эфире:

В Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны. Где и как должен продаваться алкоголь? И что делать с теми многочисленными точками, которые торгуют пивом? Стоит ли вообще выдавать разрешение на аренду помещения если там будут торговать алкоголем? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда".

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