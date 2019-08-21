В Красноярском крае продолжают расти долги по зарплате
Красноярскстат сообщил, что общая сумма задолженности по зарплате в крае выросла за июль на 7,22 млн. рублей
В Красноярском крае продолжают расти долги по зарплате
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В Красноярске сносят незаконно торгующие алкоголем павильоны. Где и как должен продаваться алкоголь? И что делать с теми многочисленными точками, которые торгуют пивом? Стоит ли вообще выдавать разрешение на аренду помещения если там будут торговать алкоголем? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда".