2019-08-15T12:22:47+03:00
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«Русские - асы!»: пан Гунят, председатель чешской деревни Дубенец, где в 1990 году так же в поле на брюхо сел самолет, рассказал «КП», как это было

Ситуация в Чехии схожа с ЧП в Жуковском. Фото: предоставлено "Комсомолке"Ситуация в Чехии схожа с ЧП в Жуковском. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Мы дозвонились до Чехии и поговорили с очевидцами тех событий

«Русские - асы!»: пан Гунят, председатель чешской деревни Дубенец, где в 1990 году так же в поле на брюхо сел самолет, рассказал «КП», как это было

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Ту-154 «Аэрофлота» вылетел из швейцарского Базеля в Шереметьево. Через час после вылета на борту возник пожар. До ближайшего аэродрома не дотянули. Садились прямо на землю неподалёку от чешской деревни Дубенец.

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