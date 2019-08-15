СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-15T12:22:47+03:00

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Ситуация в Чехии схожа с ЧП в Жуковском. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Русские - асы!»: пан Гунят, председатель чешской деревни Дубенец, где в 1990 году так же в поле на брюхо сел самолет, рассказал «КП», как это было 00:00 00:00

Ту-154 «Аэрофлота» вылетел из швейцарского Базеля в Шереметьево. Через час после вылета на борту возник пожар. До ближайшего аэродрома не дотянули. Садились прямо на землю неподалёку от чешской деревни Дубенец.