Время веры
400-летие Енисейска: православная история города и подготовка к юбилею
1 августа - Время веры
400-летие Енисейска: православная история города и подготовка к юбилею
В студии: Татьяна Аронова, руководитель проекта «Время веры» международного грантового конкурса «Православная инициатива».
В гостях: настоятель Успенского кафедрального собора г. Енисейска, руководитель миссионерского отдела Енисейской епархии, протоиерей Сергий Лукашенко и соавтор книги "Енисейск православный" Вера Константиновна Глухова