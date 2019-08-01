2019-08-14T10:23:24+03:00
Тема дня - Красноярск
Татьяна АРОНОВА

Время веры

Время верыВремя веры

400-летие Енисейска: православная история города и подготовка к юбилею

1 августа - Время веры

00:00
00:00

400-летие Енисейска: православная история города и подготовка к юбилею

В студии: Татьяна Аронова, руководитель проекта «Время веры» международного грантового конкурса «Православная инициатива».

В гостях: настоятель Успенского кафедрального собора г. Енисейска, руководитель миссионерского отдела Енисейской епархии, протоиерей Сергий Лукашенко и соавтор книги "Енисейск православный" Вера Константиновна Глухова

Скачать передачу [mp3, 21.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24