В ГУ МЧС России по краю назвали причины крупного пожара на Енисейском рынке
Им могло стать короткое замыкание электрической проводки
В ГУ МЧС России по краю назвали причины крупного пожара на Енисейском рынке
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