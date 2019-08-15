2019-08-15T04:59:22+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

В ГУ МЧС России по краю назвали причины крупного пожара на Енисейском рынке

По уточненным данным площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метровПо уточненным данным площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метровФото: Мария ЛЕНЦ

Им могло стать короткое замыкание электрической проводки

В ГУ МЧС России по краю назвали причины крупного пожара на Енисейском рынке

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Также в эфире:

Количество пострадавших от взрывов снарядов под Ачинском в Красноярском крае возросло до 40 человек.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Красноярскому краю 733 миллионов рублей из резервного фонда РФ.

Мэрия Красноярска назвала адреса, где к осени отремонтируют проблемные ливнёвки.

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