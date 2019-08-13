13 Авг. 06:44 2019-08-13T06:51:22+03:00

Водитель за хамство посреди степи выкинул из машины вице-губернатора Хакасии Константина Харисова 00:00 00:00

Известно, что Константин Харисов имеет большой опыт руководящей работы. Родом он из Казани, где работал начальником экономического отдела Агентства по развитию предпринимательства при правительстве Татарстана. Также курировал отдел региональной экономики министерства регионального развития России и отдел стратегического развития министерства транспорта России. Верховный Совет Хакасии еще не утвердил его в должности - вопрос решится на одной из ближайших сессий регионального парламента.