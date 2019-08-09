СЕГОДНЯ 04:55 2019-08-09T04:58:52+03:00

Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлено об угрозе нового взрыва 00:00 00:00

Сегодня в поселок запустили людей, военные (приехали из других воинских частей в помощь). Но только что, в 16.41 по красноярскому времени, объявили тревогу: десятки машин с людьми срочно покидают воинскую часть: объявлено об угрозе нового взрыва.

- Все срочно уезжают, - передает с места корреспондент «Комсомольской правды» Елена Серебровская. – Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди. Мы тоже уезжаем, будем передавать информацию по мере поступления