2019-08-09T04:58:52+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВАЕлена НЕКРАСОВА

Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлено об угрозе нового взрыва

107, 1 FM Фото: Диана Иванова107, 1 FM Фото: Диана Иванова

Наш корреспондент передает из поселка Каменка, где 5 августа произошел взрыв на складах боеприпасов

Из Каменки в Красноярском крае выезжают военные и гражданские: объявлено об угрозе нового взрыва

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Сегодня в поселок запустили людей, военные (приехали из других воинских частей в помощь). Но только что, в 16.41 по красноярскому времени, объявили тревогу: десятки машин с людьми срочно покидают воинскую часть: объявлено об угрозе нового взрыва.

- Все срочно уезжают, - передает с места корреспондент «Комсомольской правды» Елена Серебровская. – Бегут из поселка. И военные, и МЧС, и обычные люди. Мы тоже уезжаем, будем передавать информацию по мере поступления

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