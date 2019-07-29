29 Июль 08:49 2019-07-30T08:42:36+03:00

Красноярское метро может стать первой в России подземкой с беспилотным управлением 00:00 00:00

Больной вопрос, когда в Красноярске всё-таки появится метро, губернатор накануне обсуждал на совещании с членами правительства. По словам Александра Усса, до конца года компания-проектировщик должна провести геологические изыскания и предложить, где конкретно пойдёт красноярское метро: над землёй или под ней