Красноярское метро может стать первой в России подземкой с беспилотным управлением
Об этом на совещании с губернатором рассказал министр транспорта края
Красноярское метро может стать первой в России подземкой с беспилотным управлением
Больной вопрос, когда в Красноярске всё-таки появится метро, губернатор накануне обсуждал на совещании с членами правительства. По словам Александра Усса, до конца года компания-проектировщик должна провести геологические изыскания и предложить, где конкретно пойдёт красноярское метро: над землёй или под ней