2019-07-30T08:42:36+03:00
Тема дня - Красноярск
Елена НЕКРАСОВА

Красноярское метро может стать первой в России подземкой с беспилотным управлением

Губернатор Красноярского края Александр УссГубернатор Красноярского края Александр УссФото: Мария ЛЕНЦ

Об этом на совещании с губернатором рассказал министр транспорта края

Красноярское метро может стать первой в России подземкой с беспилотным управлением

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Больной вопрос, когда в Красноярске всё-таки появится метро, губернатор накануне обсуждал на совещании с членами правительства. По словам Александра Усса, до конца года компания-проектировщик должна провести геологические изыскания и предложить, где конкретно пойдёт красноярское метро: над землёй или под ней

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