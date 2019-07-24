СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-24T08:48:54+03:00

Все о ремонте и строительстве теплосетей в Красноярске 00:00 00:00

На прошлой неделе жители мкрн Ветлужанка возмутились фактом и качеством строительства дороги, которую вроде бы строит СГК для ремонта трубы. Что там происходило и насколько справедливы аргументы жителей? В каких районах ведется строительство теплосетей с перекрытием дорог или другими неудобствами, и что люди получат от этих ремонтов? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!