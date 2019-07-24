2019-07-24T08:48:54+03:00
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Все о ремонте и строительстве теплосетей в Красноярске

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В гостях: Анастасия Дьякова - заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям красноярского филиала СГК, а также Дмитрий Иванович Иванов, главный инженер Красноярской теплотранспортной компании СГК

Все о ремонте и строительстве теплосетей в Красноярске

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На прошлой неделе жители мкрн Ветлужанка возмутились фактом и качеством строительства дороги, которую вроде бы строит СГК для ремонта трубы. Что там происходило и насколько справедливы аргументы жителей? В каких районах ведется строительство теплосетей с перекрытием дорог или другими неудобствами, и что люди получат от этих ремонтов? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!

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