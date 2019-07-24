Все о ремонте и строительстве теплосетей в Красноярске
В гостях: Анастасия Дьякова - заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям красноярского филиала СГК, а также Дмитрий Иванович Иванов, главный инженер Красноярской теплотранспортной компании СГК
Все о ремонте и строительстве теплосетей в Красноярске
На прошлой неделе жители мкрн Ветлужанка возмутились фактом и качеством строительства дороги, которую вроде бы строит СГК для ремонта трубы. Что там происходило и насколько справедливы аргументы жителей? В каких районах ведется строительство теплосетей с перекрытием дорог или другими неудобствами, и что люди получат от этих ремонтов? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!