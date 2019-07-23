23 Июль 08:44 2019-07-23T14:36:23+03:00

Бродячие или просто агрессивные животные во дворе. Что делать? 00:00 00:00

В Красноярске в мкрн Орбита местные жители защищают бездомных собак от службы отлова. Накануне стая псов напала здесь на девушку, однако этот случай не стал решающим. По словам сотрудников организации «Бездомный пес», занимающихся отловом животных, к ним поступила заявка о том, что собаки обитают на территории промзоны по ул. Борисова, 14. Отловщики, прибыв на место, обнаружили беременную суку, однако забрать ее им не дали работники предприятия промзоны.