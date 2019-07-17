2019-07-17T09:36:56+03:00
Утро на Енисее
Ренат КАРИМУЛЛИНЕлена НЕКРАСОВА

Доставка еды на дом: насколько это ваша тема?

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Выясняем, что предпочтительнее для современных красноярцев - готовить дома или брать еду на заказ

Доставка еды на дом: насколько это ваша тема?

00:00
00:00

Пицца, роллы и даже шашлык - чего только не увидишь на сайтах доставки еды. Но так ли популярны они у горожан? Что красноярцы заказывают чаще всего? Доставка еды - это обыденность или "только по праздникам"? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!

Скачать передачу [mp3, 22.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Красноярском крае задержали «закладчицу» с крупной партией героина
В квартире нашли снаряд. В Красноярске оцепили жилой дом на Коломенской
Встретимся на «Зеленом»! Красноярцев приглашают на главный пикник лета
Александр Усс возглавил рейтинг политической устойчивости среди губернаторов Сибири
В Красноярске собираются до конца года сдать новый корпус краевой больницы
Поймали вандала, раскрасившего брусчатку в центре Красноярска
Студию МАТЧ-ТВ в Красноярске демонтируют и перенесут на Татышев
Медведь, расщепляющий атом, - круто! Флаг Железногорска попал в список самых необычных в России
Вот это полечился! Жителя Красноярского края накажут за вывоз воды с целебного озера в Туве
Около 2000 сотрудников Tele2 обучали пожилых людей новым технологиям
Стартовала «Летняя распродажа» книг «Комсомолки»!
Обустройство «Гремячей гривы» завершат к октябрю
Мост, соединяющий БКЗ и музейный центр, может появиться в течение года
Во дворах Красноярска начали наносить специальную разметку «Осторожно дети»
Красноярск оказался в списке самых дорогих для жизни городов мира
В Красноярском крае на 3,6 процента вырос прожиточный минимум
Красноярец превратил свою инвалидную коляску в автомобиль
В Красноярске полиция сорвала лекцию феминистки из Кембриджского университета
Красноярцам напомнили, в каких автобусах можно рассчитаться через приложение в смартфоне
Красноярск могут закрыть для грузовиков ради экологии
Уткнувшегося в телефон водителя автобуса застукали в Лесосибирске
Похитителей бычков в Красноярском крае выдал «бычок» на месте преступления
Утром квартира, вечером деньги. В Красноярске знакомые оставили без жилья доверчивую женщину