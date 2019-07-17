СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-17T09:36:56+03:00

Доставка еды на дом: насколько это ваша тема? 00:00 00:00

Пицца, роллы и даже шашлык - чего только не увидишь на сайтах доставки еды. Но так ли популярны они у горожан? Что красноярцы заказывают чаще всего? Доставка еды - это обыденность или "только по праздникам"? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!