Доставка еды на дом: насколько это ваша тема?
Выясняем, что предпочтительнее для современных красноярцев - готовить дома или брать еду на заказ
Доставка еды на дом: насколько это ваша тема?
Пицца, роллы и даже шашлык - чего только не увидишь на сайтах доставки еды. Но так ли популярны они у горожан? Что красноярцы заказывают чаще всего? Доставка еды - это обыденность или "только по праздникам"? На эти и другие вопросы отвечаем в эфире радио "Комсомольская правда". Просыпайтесь вместе с нашими ведущими!