2019-07-05T08:14:51+03:00
Тема дня - Красноярск
Елена НЕКРАСОВА

Детская безопасность на дорогах Красноярска

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

В гостях: Олег Окладников, председатель Совета отцов Красноярска

Детская безопасность на дорогах Красноярска

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Как установить лежачий полицейский во дворе дома, возле школы, сада? Где можно взять детское кресло напрокат? Может ли полицейский остановить ребенка-нарушителя и оштрафовать его?

А также: новые камеры на дорогах Красноярска. В чем плюсы и минусы камер в отличие от патрулей? Зачем предупреждают о рейдах "Нетрезвый водитель"? Эти и другие вопросы обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" в рамках программы "Тема дня"

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