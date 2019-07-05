Детская безопасность на дорогах Красноярска
В гостях: Олег Окладников, председатель Совета отцов Красноярска
Детская безопасность на дорогах Красноярска
Как установить лежачий полицейский во дворе дома, возле школы, сада? Где можно взять детское кресло напрокат? Может ли полицейский остановить ребенка-нарушителя и оштрафовать его?
А также: новые камеры на дорогах Красноярска. В чем плюсы и минусы камер в отличие от патрулей? Зачем предупреждают о рейдах "Нетрезвый водитель"? Эти и другие вопросы обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" в рамках программы "Тема дня"