СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-05T08:14:51+03:00

Детская безопасность на дорогах Красноярска 00:00 00:00

Как установить лежачий полицейский во дворе дома, возле школы, сада? Где можно взять детское кресло напрокат? Может ли полицейский остановить ребенка-нарушителя и оштрафовать его?

А также: новые камеры на дорогах Красноярска. В чем плюсы и минусы камер в отличие от патрулей? Зачем предупреждают о рейдах "Нетрезвый водитель"? Эти и другие вопросы обсуждаем в эфире радио "Комсомольская правда" в рамках программы "Тема дня"