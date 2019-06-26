26 Июнь 07:48 2019-06-26T07:55:41+03:00

Раздражает ли вас реклама на асфальте и брусчатке? 00:00 00:00

Вопрос подняла архитектор одной из красноярских компаний Анастасия Шарыпова. Увидев на брусчатке рекламу, выполненную в форме кофейного стаканчика и приглашающую в кафе, расположенном в 50 метрах, она обратилась к владельцу. Сначала попыталась убедить его, что реклама непозволительна . Кроме того, она незаконна и может расцениваться как акт вандализма. Но мужчина не только не убрал рекламу, он сделал ее ярче, хотя пообещал смыть.