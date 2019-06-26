Раздражает ли вас реклама на асфальте и брусчатке?
Служба городовых Красноярска теперь будет разбираться с владельцем кафе, который разместил на тротуарной плитке на Мира трафаретную рекламу
Раздражает ли вас реклама на асфальте и брусчатке?
Вопрос подняла архитектор одной из красноярских компаний Анастасия Шарыпова. Увидев на брусчатке рекламу, выполненную в форме кофейного стаканчика и приглашающую в кафе, расположенном в 50 метрах, она обратилась к владельцу. Сначала попыталась убедить его, что реклама непозволительна . Кроме того, она незаконна и может расцениваться как акт вандализма. Но мужчина не только не убрал рекламу, он сделал ее ярче, хотя пообещал смыть.