СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-20T06:58:51+03:00

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У людей, вложивших деньги в строительство, накопилось множество вопросов и к застройщику, и к рабочей группе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошло заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков 00:00 00:00

Рабочая группа по решению проблем обманутых дольщиков провела накануне заседание в администрации Ленинского района Красноярска, сообщили в минстрое региона.На повестке был вопрос с достройкой двух домов в жилом комплексе «Нойланд-Черемушки» (ул. Шевченко). Люди ждут своих квартир с 2015 года. Долгое время стройка вообще была заморожена. Компания «Монтаж-Строй» взялась за нее лишь в ноябре 2018 года.