СЕГОДНЯ 06:49 2019-06-20T06:52:05+03:00

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В Красноярске построят пешеходный переход через Николаевский проспект 00:00 00:00

Положительное заключение государственной экспертизы получила проектная документация на строительство надземного пешеходного перехода через проспект Николаевский. Появится он в 2020 году. А в этом на месте строительства проведут археологические работы, монтаж и устройство пролётных строений из алюминиевых сплавов. Кстати, это будет третий алюминиевый пешеходный переход в Красноярске.