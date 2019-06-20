В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители
Эту идею, выдвинутую МВД, также поддержали депутаты Законодательного собрания
В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители
Напомним, вытрезвители в краевой центр уже вернули. Но временно – на период проведения масштабных соревнований, на которые съехались спортсмены из многих стран. Практически сразу стало понятно: мера действенная, вытрезвители неплохо было бы оставить.
Представители главка МВД вышли с предложением: создать вытрезвители в нескольких городах края – Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Железногорске и Минусинске.