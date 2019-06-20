СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-20T06:45:05+03:00

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За последние шесть лет в России на 60% выросло количество преступлений, совершаемых в пьяном виде Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители 00:00 00:00

Напомним, вытрезвители в краевой центр уже вернули. Но временно – на период проведения масштабных соревнований, на которые съехались спортсмены из многих стран. Практически сразу стало понятно: мера действенная, вытрезвители неплохо было бы оставить.

Представители главка МВД вышли с предложением: создать вытрезвители в нескольких городах края – Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Железногорске и Минусинске.