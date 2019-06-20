2019-06-20T06:45:05+03:00
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В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители

За последние шесть лет в России на 60% выросло количество преступлений, совершаемых в пьяном видеЗа последние шесть лет в России на 60% выросло количество преступлений, совершаемых в пьяном видеФото: Анатолий ЖДАНОВ

Эту идею, выдвинутую МВД, также поддержали депутаты Законодательного собрания

В Красноярский край хотят вернуть вытрезвители

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Напомним, вытрезвители в краевой центр уже вернули. Но временно – на период проведения масштабных соревнований, на которые съехались спортсмены из многих стран. Практически сразу стало понятно: мера действенная, вытрезвители неплохо было бы оставить.

Представители главка МВД вышли с предложением: создать вытрезвители в нескольких городах края – Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Железногорске и Минусинске.

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