18 Июнь 07:46 2019-06-18T12:26:54+03:00

Первый пошел! В Красноярске прошло заседание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков 00:00 00:00

Рабочая группа порешению проблем обманутых дольщиков провела накануне заседание в администрации Ленинского района Красноярска, сообщили в минстрое региона. На повестке был вопрос с достройкой двух домов в жилом комплексе «Нойланд-Черемушки» (ул. Шевченко). Люди ждут своих квартир с 2015 года. Долгое время стройка вообще была заморожена. Компания «Монтаж-Строй» взялась за нее лишь в ноябре 2018 года.