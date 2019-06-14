2019-06-14T05:45:02+03:00
Тема дня - Красноярск
Надежда ИЛЬЧЕНКОЮлия СЫСОЕВА

Ограничение высотности новых жилых домов в Красноярске пока не появится

Среди последствий, к которым может привести появление моратория для горожан, называется дефицит мест под парковку во двореСреди последствий, к которым может привести появление моратория для горожан, называется дефицит мест под парковку во двореФото: Мария ЛЕНЦ

11 июня на комиссии горсовета по градостроительству депутаты обсудили введение моратория на высотную застройку

Ограничение высотности новых жилых домов в Красноярске пока не появится

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В объяснении, зачем нужно такое ограничение, выступающие разделились. Руководитель управления архитектуры администрации Максим Волков объяснил запрет на высотки заботой об экологии. Высотная застройка, по его словам, — один из факторов, приводящих к скоплению вредных выбросов промышленных предприятий в городе. А представитель разработчика проекта — главный градостроитель АО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» Татьяна Лисиенко — желанием сохранить окружающий город природный ландшафт.

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