2019-06-11T09:48:27+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Вантовый мост закрыли для велосипедистов навсегда. Но это неточно.

В самом Центре уверяют: запрет для велосипедистов – мера, возможно, временнаяВ самом Центре уверяют: запрет для велосипедистов – мера, возможно, временнаяФото: Мария ЛЕНЦ

Был для всех, стал исключительно для пешеходов. Зоной без велосипедистов объявили вантовый (Виноградовский) мост в Красноярске.

Вантовый мост закрыли для велосипедистов навсегда. Но это неточно.

00:00
00:00

На днях по этому самому мосту свободно раскатывал черный Lexus. На глазах у десятков прохожих. Такое видео опубликовала на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Елена Пензина. Вскоре водителя нашли и оштрафовали на 2 тысячи, но, как говорится, осадочек остался…

Скачать передачу [mp3, 34.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 391-228-08-09
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
14-летняя школьница ушла из дома в Заозерном и не вернулась
Главой прокуратуры Якутии назначен красноярец
На выезде из Красноярска снова меняют схему движения
Беглого миллиардера, оставившего без квартир 1300 дольщиков, хотят признать банкротом
Арест красноярского депутата Титова назвали политическим заказом
Красноярский бурый уголь отгружается для нужд Министерства обороны РФ
В СК рассказали подробности гибели в Енисее 12-летней девочки
Кафе на воде, пляж, причал: заказан проект благоустройства правобережной набережной Красноярска
Четыре новых мотоцикла подарили полку ДПС Красноярска
Красноярцы не хотят жениться на курящих девушках
Красноярский олимпиец Вик Уайлд пригрозил вернуться в США после запрета врачей выступать
«Добрый» сквер в Красноярске провалился под землю после дождей
В Красноярске и крае активизировались клещи
Две парковки у Театральной площади закрывают в Красноярске
У моста «777» в Красноярске утонула 12-летняя девочка
В элитной застройке Студгородка Красноярска отказано судом
Красноярцев просят опознать найденного мертвым на лавочке мужчину
С вантового моста в Красноярске сняли знаки запрещающие движение для велосипедистов
«Запинали насмерть»: в драке на Тотмина в Красноярске убит мужчина
Аудиторы Счетной палаты не захотели «быть приводными ремнями в буровой машине Татьяны Давыденко»