Вантовый мост закрыли для велосипедистов навсегда. Но это неточно.
Был для всех, стал исключительно для пешеходов. Зоной без велосипедистов объявили вантовый (Виноградовский) мост в Красноярске.
Вантовый мост закрыли для велосипедистов навсегда. Но это неточно.
На днях по этому самому мосту свободно раскатывал черный Lexus. На глазах у десятков прохожих. Такое видео опубликовала на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Елена Пензина. Вскоре водителя нашли и оштрафовали на 2 тысячи, но, как говорится, осадочек остался…