10 Июнь 09:47 2019-06-11T09:48:27+03:00

В самом Центре уверяют: запрет для велосипедистов – мера, возможно, временная Фото: Мария ЛЕНЦ

Вантовый мост закрыли для велосипедистов навсегда. Но это неточно. 00:00 00:00

На днях по этому самому мосту свободно раскатывал черный Lexus. На глазах у десятков прохожих. Такое видео опубликовала на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Елена Пензина. Вскоре водителя нашли и оштрафовали на 2 тысячи, но, как говорится, осадочек остался…