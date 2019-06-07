2019-06-07T08:37:36+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

«Лесная амнистия»: Управление Росреестра по Красноярскому краю рассказывает о действии Федерального закона

В крае насчитывается 159 садоводческих объединений, земельные участки которых частично расположены на землях лесного фондаВ крае насчитывается 159 садоводческих объединений, земельные участки которых частично расположены на землях лесного фондаФото: Мария ЛЕНЦ

На вопросы слушателей отвечает Дмитрий Незванов – начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Красноярскому краю

«Лесная амнистия»: Управление Росреестра по Красноярскому краю рассказывает о действии Федерального закона

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В разговорной речи федеральный закон № 280-ФЗ часто называют «Закон о лесной амнистии». При этом Закон никого не амнистирует. Применение Закона направлено на защиту прав граждан и юридических лиц – собственников земельных участков, защиту имущественных прав и законных интересов Российской Федерации – собственника земель лесного фонда. В частности, Закон защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекались с границами лесных участков. Закон также защищает от незаконной передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации.

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