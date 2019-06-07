«Лесная амнистия»: Управление Росреестра по Красноярскому краю рассказывает о действии Федерального закона
На вопросы слушателей отвечает Дмитрий Незванов – начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Красноярскому краю
«Лесная амнистия»: Управление Росреестра по Красноярскому краю рассказывает о действии Федерального закона
В разговорной речи федеральный закон № 280-ФЗ часто называют «Закон о лесной амнистии». При этом Закон никого не амнистирует. Применение Закона направлено на защиту прав граждан и юридических лиц – собственников земельных участков, защиту имущественных прав и законных интересов Российской Федерации – собственника земель лесного фонда. В частности, Закон защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекались с границами лесных участков. Закон также защищает от незаконной передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации.