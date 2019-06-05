2019-06-05T07:01:39+03:00
Тема дня - Красноярск
Юлия СЫСОЕВА

Мэрия намерена вернуть трамваи на Коммунальный мост

107,1 FM107,1 FMФото: Мария ЛЕНЦ

Чем может обернуться нынешняя транспортная реформа для Красноярска?

Мэрия намерена вернуть трамваи на Коммунальный мост

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Мэрия Красноярска утвердила стратегический документ по планированию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019–2023 годы. Этим распоряжением власти установили себе задачу по реформированию общественного транспорта.

Среди основных мер – пересмотр схем движения маршруток и возвращение трамвайного сообщения между правым и левым берегом через Коммунальный и Октябрьский мосты.

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