СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-05T07:01:39+03:00

Мэрия намерена вернуть трамваи на Коммунальный мост 00:00 00:00

Мэрия Красноярска утвердила стратегический документ по планированию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019–2023 годы. Этим распоряжением власти установили себе задачу по реформированию общественного транспорта.

Среди основных мер – пересмотр схем движения маршруток и возвращение трамвайного сообщения между правым и левым берегом через Коммунальный и Октябрьский мосты.