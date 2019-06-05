Мэрия намерена вернуть трамваи на Коммунальный мост
Чем может обернуться нынешняя транспортная реформа для Красноярска?
Мэрия намерена вернуть трамваи на Коммунальный мост
Мэрия Красноярска утвердила стратегический документ по планированию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на 2019–2023 годы. Этим распоряжением власти установили себе задачу по реформированию общественного транспорта.
Среди основных мер – пересмотр схем движения маршруток и возвращение трамвайного сообщения между правым и левым берегом через Коммунальный и Октябрьский мосты.